Две трети украинцев заявили об ухудшении экономического положения Украины за последние полгода.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 24-28 июня 2020 года.

Так, 64 % респондентов отметили ухудшение экономического положения страны. Еще 24 % выразили мнение, что оно не изменилось.

И только 9 % заявили об улучшении.

“Две трети опрошенных отметили ухудшение экономического положения Украины за последние полгода, почти четверть считают, что оно не изменилось, 9 % – улучшилось”, – отмечают социологи.

Ухудшение экономического положения собственной семьи отметила половина опрошенных (50 %). Еще 39 % респондентов говорили об отсутствии изменений, а 9 % – увидели улучшения.

В ближайшие полгода 37 % респондентов ожидают ухудшения экономического положения Украины, а 31 % – отсутствия изменений.

И только 18 % рассчитывают на улучшение ситуации.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Личное формализованное интервью (face-to-face). Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2 %.