Большинство украинцев (70,6 %) считают, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг, в том числе в сфере образования и медицины, даже если для этого придется повысить налоги.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

“Большинство населения Украины (71 %, в 2018 году – 65 %) считает, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг – образование, медицина, пенсия, даже если придется увеличить налоги”, – отмечают социологи.

Не согласны с этим утверждением – 21,7 % опрошенных (23 % в 2018 году).

Меньшинство (22,1%) поддерживает противоположную позицию: что нужно минимизировать роль государства, уменьшая налоги для людей, которые способны сами платить за образование, медицину, накапливать пенсию.

Согласно данным социологов, уменьшилось количество тех, кто считает, что “государство должно нести полную ответственность за обеспечение каждого человека всем необходимым”: с 44 % в 2018 до 37,6 % в 2019 году.

В то же время вырос процент тех, кто считает, что “государство должно обеспечить людям одинаковые “правила игры” в жизни, а дальше сам человек несет ответственность за то, как он эти шансы использует” – с 45 % в 2018-м до 54,3 % в 2019 году.

Кроме того, 70,4 % респондентов (77 % в 2018 году) выразили мнение, что большинство людей в Украине не смогут прожить без постоянной заботы и опеки со стороны государства. Противоположной точки зрения придерживаются 19,3 % опрошенных (13 % в 2018 году).

Общенациональное исследование проводилось с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3 %.