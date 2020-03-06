Более 70 % украинцев намерены отпраздновать 8 марта в этом году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 21-25 февраля 2020 года.

Еще 19 % респондентов заявили, что праздновать не будут.

“77 % опрошенных намерены праздновать 8 марта в этом году. 19 % отметили, что праздновать не будут. По сравнению с аналогичным опросом 2012 года несколько возросло количество тех, кто не празднует в этот день. Относительно больше таких респондентов на Западе страны, среди молодой и самой старшей возрастных групп”, – отмечается в результатах опроса.

По данным социологов, среди мужчин несколько больше респондентов, которые намерены праздновать 8 марта, чем среди женщин.

Для большинства опрошенных (68 %) 8 марта является хорошим поводом “сделать приятное близким женщинам”. Относительно чаще такой вариант ответа выбирали молодежь, жители Востока и Юга.

Еще 11 % опрошенных считают 8 марта обычным днем (с 2013 года количество таких респондентов выросло вдвое). Это чаще всего жители Запада.

“Интересно, что женщины (13 %) разделяют утверждение об обычном дне чаще, чем мужчины (8 %)”, – уточнили социологи.

В ходе опроса лишь 9 % респондентов заявили, что считают 8 марта “символом борьбы женщин за свои права”. Еще 8 % отозвались о нем как о празднике из советского прошлого. Последнее утверждение было ближе для респондентов старшего возраста.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2 %.