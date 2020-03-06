Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 21-25 февраля 2020 года.
Еще 19 % респондентов заявили, что праздновать не будут.
“77 % опрошенных намерены праздновать 8 марта в этом году. 19 % отметили, что праздновать не будут. По сравнению с аналогичным опросом 2012 года несколько возросло количество тех, кто не празднует в этот день. Относительно больше таких респондентов на Западе страны, среди молодой и самой старшей возрастных групп”, – отмечается в результатах опроса.
По данным социологов, среди мужчин несколько больше респондентов, которые намерены праздновать 8 марта, чем среди женщин.
Для большинства опрошенных (68 %) 8 марта является хорошим поводом “сделать приятное близким женщинам”. Относительно чаще такой вариант ответа выбирали молодежь, жители Востока и Юга.
Еще 11 % опрошенных считают 8 марта обычным днем (с 2013 года количество таких респондентов выросло вдвое). Это чаще всего жители Запада.
“Интересно, что женщины (13 %) разделяют утверждение об обычном дне чаще, чем мужчины (8 %)”, – уточнили социологи.
В ходе опроса лишь 9 % респондентов заявили, что считают 8 марта “символом борьбы женщин за свои права”. Еще 8 % отозвались о нем как о празднике из советского прошлого. Последнее утверждение было ближе для респондентов старшего возраста.
Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2 %.
- В относительном большинстве украинцы считают, что женщины достаточно представлены в разных общественных сферах. Однако почти 40% опрошенных убеждены, что женщин слишком мало в политике, 30-35% считают, что их недостаточно в правоохранительных органах, 26% – в армии, 19% – в бизнесе. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного группой “Рейтинг”.
- Около половины украинцев считают, что в Украине не хватает политической партии, которая представляла бы интересы женщин.