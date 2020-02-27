Большинство украинцев не видят успехов новой власти в борьбе с коррупцией в высших эшелонах и расследовании резонансных уголовных дел .

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Отмечается, что с декабре 2019 года количество украинцев, которые не считают успешной борьбу власти с коррупцией в высших эшелонах выросло на 7% и составило 83%. Количество граждан, которые видят успех в этом направлении, за это время уменьшилось с 17 до 12%.

Также увеличилось количество тех, кто не видит продвижения в вопросе расследования резонансных уголовных дел — с 71 до 80%. Успех отмечает 11% опрошенных, в декабре было 17%.

Опрос проводился КМИС с 21 по 25 февраля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются временно оккупированные территории Крыма и Донбасса. В ходе опроса было проведено 1500 интервью. Погрешность выборки не превышает 3 %.