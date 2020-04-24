Об этом сообщил нардеп от “Слуги народа” Александр Ткаченко в эфире телеканала “1+1”.
Он напомнил, что ежегодно около 7 миллионов украинцев посещают церковные храмы в день Пасхи. Но в этом году, когда из-за общенационального карантина богослужения проводили онлайн, их посмотрели больше украинцев.
“Обычно в храмы приходит порядка 7 миллионов человек. В этот день только у телеэкранов национальных каналов этот эфир из разных храмов посмотрели более 9 миллионов человек”, – сказал Ткаченко.
Также он пояснил, что 9 миллионов – это количество зрителей богослужений по телевидению. Кроме этого, украинцы следили за богослужениями в социальных сетях и на региональном телевидении.
На видео с 12 минуты
Ткаченко отметил, что “те, кто хотели провести этот день в храме, собственно, его провели, но онлайн”, что позволило “сэкономить жизни, здоровье людей”.
- По официальным данным, в 2020 году в пасхальных богослужениях приняли участие только 130 тысяч человек. Это в 38 раз меньше по сравнению с предыдущим годом, когда в церкви пришли больше 7 миллионов человек. Несмотря на это, угроза вспышки остается.