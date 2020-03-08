#Буквы опубликовали трогательное видео, которое собрало более 1,1 млн просмотров.
Уши кота оказались плотно зажаты в банке и сам себе помочь снять ее кот не мог.
Несмотря на того, что дно банки было немного открыто, кот все равно не мол дотянуться до какой-либо еды или даже попить.
Волонтеры пытались всячески поймать кота, чтобы снять банку, но животное было очень пугливым и постоянно пряталось.
Тогда спасатели установили рядом с укрытием, где прятался кот, ловушку – клетку, в которую положили ароматный корм.
Когда голодное животное удалось отловить, его немедленно отвезли к ветеринару и аккуратно сняли банку.
Котика помыли, накормили. Его здоровью ничего не угрожает.
Безпритульний кіт застряг в консервній банці
Готові до зворушливих історій?
Тоді гляньте, як хитро рятували котика, який застряг в консервній банці і довгий час не міг поїсти 💔
Опубліковано Букви Понеділок, 2 березня 2020 р.
В 2018 году кот по кличке Тео из британского города Реддитч посмертно получил звание “Кот года” за спасение жизни своей хозяйки Шарлотт Диксон.