В Японии удалось спасти бездомного кота, который головой застрял в консервной банке из-за чего не мог есть и пить.

#Буквы опубликовали трогательное видео, которое собрало более 1,1 млн просмотров.

Уши кота оказались плотно зажаты в банке и сам себе помочь снять ее кот не мог.

Несмотря на того, что дно банки было немного открыто, кот все равно не мол дотянуться до какой-либо еды или даже попить.

Волонтеры пытались всячески поймать кота, чтобы снять банку, но животное было очень пугливым и постоянно пряталось.

Тогда спасатели установили рядом с укрытием, где прятался кот, ловушку – клетку, в которую положили ароматный корм.

Когда голодное животное удалось отловить, его немедленно отвезли к ветеринару и аккуратно сняли банку.

Котика помыли, накормили. Его здоровью ничего не угрожает.

Безпритульний кіт застряг в консервній банці Готові до зворушливих історій? Тоді гляньте, як хитро рятували котика, який застряг в консервній банці і довгий час не міг поїсти 💔 Опубліковано Букви Понеділок, 2 березня 2020 р.

В 2018 году кот по кличке Тео из британского города Реддитч посмертно получил звание “Кот года” за спасение жизни своей хозяйки Шарлотт Диксон.