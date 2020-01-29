Более половины украинцев (50,9 %) не смогли назвать ни одной успешной реформы, реализуемой в нашей стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Как отмечают социологи, приоритетность важнейших для украинцев реформ остается стабильной. Наиболее важной является антикоррупционная реформа: так считают 59,3 % населения (в прошлом году было 58 %).

Далее по уровню значимости идут: реформа здравоохранения (54 %, в прошлом году – 47 %), пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты (45,5 %, в прошлом году – 44 %), реформа органов правопорядка (37,4 %, в прошлом году – 32 %), люстрация чиновников (28,3 %, в прошлом году – 29 %), реформирование армии, укрепление обороноспособности (22,7 %, в прошлом году – 22 %).

Однако из всех этих реформ относительно успешными украинцы признали лишь антикоррупционную (9,8 %), реформу децентрализации (9,9 %), реформу здравоохранения (9,1 %), реформирование армии (9,1 %).

Ни одной успешной реформы не назвали 50,9 % респондентов (в прошлом году – 41 %).

Что касается органов власти, украинцы положительно оценивают деятельность по реализации необходимых реформ только президента (60,3 % – положительные оценки, 24,9 % – негативные).

Деятельность Правительства оценивают преимущественно негативно (44,8 % – отрицательные оценки, 35,6 % – положительные), так же как и деятельность Верховной Рады (50,1 % негативных оценок и 30,8 % – положительных).

Общенациональное исследование проводилось с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3 %.