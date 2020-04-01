Более половины украинцев ограничили выход из дома в связи с введением в стране карантина на фоне вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных Социологической группой “Рейтинг” (I волна: 25-27 марта, II волна: 28-30 марта).

Так, 56 % опрошенных заявили, что ограничили выход из дома в связи с карантином. Еще 35 % отметили, что соблюдают частичные ограничения. И лишь каждый десятый сообщил, что не придерживается карантина.

Чаще о полном самоограничении говорили жители центральных регионов, женщины и представители старшей возрастной группы.

Несмотря на карантин, 18 % опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день, 31% – один раз в день. В то же время 43 % заявили, что выходят только раз в несколько дней, 7 % – вообще стараются не выходить. Чаще о высоком уровне ограничений выхода из дома сообщали жители городов, женщины и респонденты старшего возраста.

Главной причиной выхода на улицу опрошенные называли поход в магазин за продуктами (76 %). Еще 28 % заявили, что выходят из-за необходимости работать, столько же – из-за похода в аптеку. По 5-7 % отметили, что выходят на улицу чтобы прогуляться с детьми, ради занятий спортом, прогулок с домашними животными. По 3-4 % выходят из-за встречи с друзьями и знакомыми, или для визита к врачу.

52 % респондентов заявили, что готовы оставаться дома, не выходя на улицу больше 5 дней, при условии введения запрета на выход из дома. Еще 12 % заявили, что могут побыть дома 4-5 дней, 20 % – 2-3 дня, 10 % – не более одного дня. Последних больше среди мужчин, более бедных и богатых респондентов.

58 % опрошенных украинцев считают введенные властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными. Еще 28 % выразили мнение, что они слишком мягкие. И лишь 6 % убеждены, что меры слишком жесткие.

Почти 70 % считают введенный карантин эффективным, четверть дает противоположные оценки. Несколько чаще неэффективными считают карантинные меры жители Юга и Востока, младшие опрошенные и мужчины.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения

Выборочная совокупность: I волна 1000 респондентов (25-27 марта 2020 года), II волна 1000 респондентов (28-30 марта 2020 года). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4 %. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).