31 % киевлян не поддерживают решение правительства о запрете гулять в парках, скверах и прибережных зонах.

Об этом говорится в опросе социологической группы “Рейтинг”.

92 % поддерживают обязательное ношение маски в общественных местах.

71 % киевлян поддерживает решение властей столицы о закрытии метро на время карантина, при это 21 % – против.

Кроме того, 65 % опрошенных не возражают относительно ограничений на посещение парков, лесополос, прибрежных зон на время карантина, а вот 31 % – против таких ограничений.

Аудитория опроса: жители Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%. Сроки проведения: 4-7 апреля 2020 года.