Об этом говорится в опросе социологической группы “Рейтинг”.
92 % поддерживают обязательное ношение маски в общественных местах.
71 % киевлян поддерживает решение властей столицы о закрытии метро на время карантина, при это 21 % – против.
Кроме того, 65 % опрошенных не возражают относительно ограничений на посещение парков, лесополос, прибрежных зон на время карантина, а вот 31 % – против таких ограничений.
Аудитория опроса: жители Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%. Сроки проведения: 4-7 апреля 2020 года.
- Ранее сообщалось, что в Киеве полиция начала контролировать соблюдение карантинных мер при помощи дронов.