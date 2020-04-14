Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
Он подчеркнул, что студенты-медики привлекаются не для оказания медицинской помощи, а “как волонтеры – для организационно-технических мероприятий, связанных с борьбой с COVID-19”.
“Есть соответствующая анкета, которую могут заполнить студенты. На сегодняшний день количество заполненных анкет от наших студентов – уже около 1100. Но они привлекаются не для предоставления медицинской помощи, а именно для организационно-технической”, – отметил Степанов.
(На видео – с 4:56)
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что студентов-медиков старших курсов и интернов, которые сейчас на карантине, планируют привлечь к борьбе с коронавирусом COVID-19.
“Сейчас отрабатывается возможность привлечения дополнительно, чтобы усилить медиков, студентов 5-6 курсов, а также интернов, которые сейчас находятся на карантине. И мы будем принимать меры для того, чтобы привлечь их на помощь врачам”, – рассказывал Ляшко.
- В Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 270 новых случаев.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.
- По словам Виктора Ляшко, в данный момент Украина движется по оптимистическому сценарию распространения коронавируса COVID-19, который предусматривает инфицирование не более 2 % населения.