Более тысячи студентов-медиков в Украине вызвались помочь в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Он подчеркнул, что студенты-медики привлекаются не для оказания медицинской помощи, а “как волонтеры – для организационно-технических мероприятий, связанных с борьбой с COVID-19”.

“Есть соответствующая анкета, которую могут заполнить студенты. На сегодняшний день количество заполненных анкет от наших студентов – уже около 1100. Но они привлекаются не для предоставления медицинской помощи, а именно для организационно-технической”, – отметил Степанов.

(На видео – с 4:56)

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что студентов-медиков старших курсов и интернов, которые сейчас на карантине, планируют привлечь к борьбе с коронавирусом COVID-19.

“Сейчас отрабатывается возможность привлечения дополнительно, чтобы усилить медиков, студентов 5-6 курсов, а также интернов, которые сейчас находятся на карантине. И мы будем принимать меры для того, чтобы привлечь их на помощь врачам”, – рассказывал Ляшко.