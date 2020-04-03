В США коронавирус COVID-19 называют «болезнью одиночества», поскольку к умирающим пациентам не пускают даже родственников. С ними можно общаться только по видеосвязи.

Об этом в интервью “Голосу Америки” рассказала украинка Ирина Кит, работающая медсестрой в Нью-Йорке.

Медсестра отметила, что в Нью-Йорке тестируют на коронавирус только потенциально сложных пациентов из группы риска или с явно выраженными симптомами. Молодым людям, у которых есть подозрение на коронавирус, советуют самоизолироваться и лечиться в домашних условиях, поскольку медики могут лишь снять симптомы, специального лечения не существует.

По словам пациентов, которые находятся в больницах, заражение COVID-19 в критические моменты можно сравнить с ситуацией, когда на груди сидит слон.

“Тех, кого госпитализируют, ожидает сложная борьба. Возможно, самая сложная в их жизни. Мне описывали пациенты – это такое ощущение, как будто у тебя на груди сидит слон. Им очень сложно дышать. Они кашляют, кашляют, кашляют – кажется, что вот-вот задохнутся, но не задыхаются. Иногда человеку просто необходимо выкашляться. Но наихудшее, что в это время ты стоишь на расстоянии и не можешь ничего сделать – потому что капли (в результате кашля, – ред.) попадут на тебя”, – поделилась медсестра.

Она рассказала, что среди медиков COVID-19 называют “болезнью одиночества”, поскольку к умирающему пациенту не подпускают даже родственников, чтобы те не заразились.

“Родственникам и друзьям запрещено посещать близких в больнице, чтобы не заразиться. Некоторые ставят рядом с кроватями своих родных планшеты, чтобы постоянно быть на видеосвязи”, – рассказала она.

По словам медсестры, настоящая борьба за жизнь каждого пациента начинается в реанимации, когда подключают аппарат искусственной вентиляции легких или ставят капельницы.

“Но иногда даже всех усилий мира оказывается недостаточно. От коронавируса умирают в одиночестве – в палату не пускают даже самых близких”, – сказала Ирина.