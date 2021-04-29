Влада Болгарії заявила про висилку російського дипломата з країни на тлі розслідування вибухів на болгарських складах зброї, в причетності до яких підозрюють ГРУ РФ.

Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ Болгарії.

“Міністерство закордонних справ Республіки Болгарія оголосить ще одного російського дипломата персоною нон грата і попросить правоохоронні органи Росії надати повне сприяння болгарській владі в розслідуванні вибухів на болгарських збройових складах, знищення речових доказів при пожежі й спробі отруєння трьох болгарських громадян, щоб вчинили ці злочини громадяни були знайдені та віддані під суд “, – йдеться в заяві відомства за підсумками зустрічі посла РФ в Болгарії Елеонори Мітрофанової та голови МЗС Катерини Захарієвої.

Захарієва пояснила російському послу, що Софія наполягає на активному й ефективному сприянні з російської сторони в проясненні обставин інцидентів на болгарській території. Також вона закликала Росію припинити дії, які суперечать Віденській конвенції про дипломатичні відносини.

“Ми партнери та союзники в ЄС і НАТО, але це не означає, що у нас є власники, як ви нещодавно заявляли ЗМІ. Болгарські служби працюють тільки у наших національних інтересах”, – сказала вона.

Йдеться про вибухи у Болгарії на військових заводах і складах зі зброєю, які відбулися в період з 2011 по 2020 рік.

Як повідомляє болгарське видання Novini.bg, прокуратура країни підозрює в цьому шістьох громадян РФ.

За даними відомства, у всіх чотирьох випадках на складах зберігалося зброю на експорт до Грузії та України.

Як відомо, раніше Чехія заявила про причетність РФ до вибуху на складі боєприпасів у 2014 році під Врбетіце. У зв’язку з цим з країни були вислані 18 співробітників російського посольства, яких влада запідозрила у шпигунстві.