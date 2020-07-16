Об этом сообщает Посольство Украины в Болгарии в Facebook.
“Согласно решению Министра здравоохранения РБ от 15.07.2020 № РД-01-405 начиная с 16 июля гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус”, – сообщили в посольстве .
В то же время решением правительства Болгарии в стране продлено действие чрезвычайной эпидемической ситуации до 31 июля.
- Для украинских туристов открыто 25 направлений для путешествий. В список стран, в которые украинцы могут въезжать в условиях коронавируса, добавились Багамские острова и Ливан.
- Несмотря на общий запрет гражданам Украины посещать страны Шенгенской зоны из-за пандемии коронавируса COVID-19, есть 8 категорий граждан, которые могут въезжать в Европейский Союз.