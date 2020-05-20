В Болгарии выступили против разделения Болградского района Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба болгарского парламента.

Уточняется, что за соответствующее заявление отдали свои голоса 109 болгарских депутатов.

В заявлении сказано, что Болгария решительно не согласна с административными изменениями в Одесской области Украины и призывает сохранить целостность болгарской общины в Болградском районе по ходу будущей административно-территориальной реформы.

“Национальная ассамблея Республики Болгарии настаивает на том, что решение проблем болгарской общины в Украине является приоритетным вопросом, который должен решаться в духе прекрасных отношений между двумя странами и в соответствии с европейскими ценностями”, – сказано в сообщении.

Также сообщается, что заявление направили послу Украины в Болгарии.

Отмечается, что речь идет о решение украинского правительства разделить Болградский район Одесской области на несколько разных территориальных общин.