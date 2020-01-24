Болгария уведомила Российскую Федерацию о высылке из страны двух российских дипломатов.

Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

Уточняется, что болгарская прокуратура заподозрила двух российских дипломатических работников в шпионаже.

“Нас уведомили о том, что два российских дипломата объявлены persona non grata”, – сказано в сообщении.

В то же время в Болгарии объяснили, что оба россиянина имеют дипломатическую неприкосновенность, а потому им нельзя предъявить обвинение.

Отмечается, что один из высланных дипломатов занимался сбором данных о выборах в Болгарии с 2017 года. Второй с 2018 года собирал данные в сфере энергетики.

Также сообщается, что один из фигурантов являлся первым секретарем консульского отдела РФ в Софии, а второй работал в торговом представительстве.

Фамилии при этом не называются.