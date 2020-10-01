С сегодняшнего дня, 1 октября, въезд граждан Украины в Болгарию возможен только при наличии отрицательного теста на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-служба посольства Украины в Болгарии.

“30.09.2020 обновлено решение Минздрава Республики Болгария о временном запрете въезда на территорию страны № РД-01-547. Согласно этому решению с 01 октября по 30 ноября с.г. гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии при наличии справки, которая показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописан латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negativ).

Напомним, 1 сентября Министерство здравоохранения Болгарии продлило на месяц разрешение гражданам Украины въезжать в страну без предоставления негативного ПЦР-теста на COVID -19 и без прохождения карантина.