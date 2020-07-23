Болгарская авиакомпания Voyage Air открывает рейсы в Киев и Львов

Болгарская авиакомпания Voyage Air откроет рейсы из Киева и Львова в город Варна с конца июля 2020 года.

Об этом сообщает lowcostavia.

Первый рейс Киев-Варна запланирован на 25 июля. Полеты будут осуществляться один раз в неделю – каждую субботу. Вылет из Киева в 16:20, возвращение из Варны в 14:00, продолжительность полета 1 час 30-40 минут.

Первый самолет рейса Львов-Варна вылетит 27 июля полеты также один раз в неделю – по понедельникам. Вылет из Львова в 14:20, возвращение из Варны в 12:00, продолжительность полета 1 час 30-40 минут.

Билеты на новые рейсы из Варны в Киев и Львов уже в продаже.