З 1 червня 2021 року Болгарія оновлює умови в'їзду для громадян України. Відтак, при перетині кордону необхідно показати документи, що підтверджують відсутність COVID-19 в організмі, підтверджують наявність антитіл або вакцинацію.

Про це повідомляє консульський відділ посольства України в Болгарії.

Зазначається, що з 1 червня при в’їзді в Болгарію українці повинні показати COVID-паспорт, негативний тест на коронавірус, тест на антитіла до COVID-19.

Паспорт вакцинації (COVID-паспорт)

Це документ про здійснення вакцинації проти COVID-19, який засвідчує отримання відповідної кількості доз вакцини й закінчення 14-денного терміну від введення останньої дози.

У COVID-паспорті мають бути вказані особисті дані відповідно до паспорта громадянина України для виїзду за кордон (латиницею), дата народження, дати вакцинації, торгове найменування та номер партії вакцини проти COVID-19, назва виробника, країна, в якій видано реєстраційне посвідчення, та назва компетентного органу, який його видав.

Негативний тест на COVID-19

Результат тесту, зробленого ПЛР-методом. При цьому тест необхідно зробити не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону. Приймається негативний результат швидкого тесту на антиген, зроблений за 48 годин до в’їзду. У документі повинні бути вказані особисті дані, відомості про лабораторію, дата і метод тестування.

Результат тесту ІФА

При в’їзді у Болгарію українці також можуть показувати тест на антитіла, або позитивний тест на коронавірус (для людей, які перехворіли в період від 15 до 180 днів від зазначеної дати тестування).

Важливо: ці правила не поширюються на дітей до 5 років.

Особам, які здійснюють транзит територією Болгарії та можуть гарантувати негайний виїзд, надання документів про щеплення та про тести не є обов’язковим.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що невдовзі COVID-паспорти стануть обов’язковою умовою для подорожей Європою. Україна діє синхронізовано з ЄС, тому готується до запуску таких сертифікатів з 1 червня.