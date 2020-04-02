Больницы будут проверять на наличие средств защиты

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

По словам Зеленского, распределение специализированных защитных средств, которые доставляет центральная власть, должно проходить справедливо.

“К нам обращается очень много врачей: пишут письма, делают видеообращения о том, что они не получают маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки и другие средства, которые мы переправляли из Киева. Распределение спецсредств между больницами должно происходить справедливо. Мы проверим больницы насчет того, что они получают, чтобы убедиться, что наши врачи и пациенты действительно защищены”, – сказал он.

Также, по словам Президента, следует продолжать постоянно рассказывать гражданам об основных группах риска при пандемии коронавируса COVID-19.

“Должны беречь наших пожилых и заботиться о людях, которые уже имеют затяжные болезни”, – подчеркнул он.