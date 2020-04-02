Covid-19 Украина

обновлено 02.04.2020 в 16:02

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Больницы будут проверять на наличие средств защиты

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проверку распределения медицинского оборудования между больницами.

Четверг, 2 апреля 2020, 15:47

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

По словам Зеленского, распределение специализированных защитных средств, которые доставляет центральная власть, должно проходить справедливо.

“К нам обращается очень много врачей: пишут письма, делают видеообращения о том, что они не получают маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки и другие средства, которые мы переправляли из Киева. Распределение спецсредств между больницами должно происходить справедливо. Мы проверим больницы насчет того, что они получают, чтобы убедиться, что наши врачи и пациенты действительно защищены”, – сказал он.

Также, по словам Президента, следует продолжать постоянно рассказывать гражданам об основных группах риска при пандемии коронавируса COVID-19.

“Должны беречь наших пожилых и заботиться о людях, которые уже имеют затяжные болезни”, – подчеркнул он.

  • Ранее сообщалось, что Институт молекулярной биологии Национальной академии наук Украины изготовил первую партию экспресс-тестов на коронавирус COVID-19.
  • Президент Владимир Зеленский сообщал, что в ближайшее время Институт молекулярной биологии НАН Украины изготовит 200 тысяч экспресс-тестов на выявление коронавируса.
Теги: больницы, Владимир Зеленский, Пандемия, Коронавирус, карантин

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