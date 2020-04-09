Covid-19 Украина

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Больной COVID-19 премьер Великобритании остается в реанимации

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого ранее подтвердили заражение COVID-19, по-прежнему находится в реанимации. 

Четверг, 9 апреля 2020, 21:40

Об этом сообщает британское агенство Reuters.

Как сообщалось ранее, 27 марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. 5 апреля Джонсон был госпитализирован для обследования, через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус. 6 апреля его перевели был переведен в реанимацию после того, как его состояние ухудшилось.

Во вторник пресс-секретарь Джонсона сообщил, что у премьер-министра нет пневмонии и он не был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких . В среду стало известно, что состояние Джонсона начало улучшаться.

Сейчас состояние премьер-министра продолжает улучшаться, но он все еще находится в отделении реанимации.

“Он все еще находится в реанимации, но продолжает делать позитивные шаги вперед, и у него хорошее настроение”, — заявил в четверг министр иностранных дел Доминик Рааб, исполняющий обязанности Джонсона.

Теги: Борис Джонсон, Великобритания, Коронавирус

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