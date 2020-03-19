Народный депутат Сергей Шахов, у которого обнаружили коронавирус, обратился к Президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что вместо него в Верховной Раде никто не голосовал.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Зеленский сказал: “Вчера в системе Рада была зарегистрирована карточка Шахова. К счастью, его самого в зале не было. Его коллеги кнопкодавили”.

На это Шахов оправдал свое отсутствие плохим самочувствием.

“Уважаемый господин президент! В ответ на Ваше видеообращение сообщаю Вам, что 17 марта я не присутствовал и не был зарегистрирован на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса. Ни я, ни, тем более, мои коллеги вместо меня голосовали. Чтобы проверить эту информацию, достаточно внимательно посмотреть сайт ВР!” – написал нардеп.

Он также опубликовал скриншот сайта.

Нардеп также обвинил команду Зеленского во лжи.

“Очень жаль, что Ваша команда до сих пор не разобралась и дезинформирует Вас в таких элементарных вопросах. Сегодня, в эти сложные времена, многие украинцы не могут вернуться домой, в больницах не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, стоимость медицинских масок возросла в 10 раз, а Ваш Офис занимается поиском “сенсаций” среди депутатов. Но времена шоу закончились! ПрацюйТЕ!” – подчеркнул Шахов.