Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Напомним, ранее Зеленский сказал: “Вчера в системе Рада была зарегистрирована карточка Шахова. К счастью, его самого в зале не было. Его коллеги кнопкодавили”.
На это Шахов оправдал свое отсутствие плохим самочувствием.
“Уважаемый господин президент! В ответ на Ваше видеообращение сообщаю Вам, что 17 марта я не присутствовал и не был зарегистрирован на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса. Ни я, ни, тем более, мои коллеги вместо меня голосовали. Чтобы проверить эту информацию, достаточно внимательно посмотреть сайт ВР!” – написал нардеп.
Он также опубликовал скриншот сайта.
Нардеп также обвинил команду Зеленского во лжи.
“Очень жаль, что Ваша команда до сих пор не разобралась и дезинформирует Вас в таких элементарных вопросах. Сегодня, в эти сложные времена, многие украинцы не могут вернуться домой, в больницах не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, стоимость медицинских масок возросла в 10 раз, а Ваш Офис занимается поиском “сенсаций” среди депутатов. Но времена шоу закончились! ПрацюйТЕ!” – подчеркнул Шахов.
- Народный депутат группы “Довира” Сергей Шахов, у которого подтвердили коронавирус после его пребывания во Франции, мог контактировать с 12 коллегами во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и использования природных ресурсов.
- Члены экологического комитета Верховной Рады, на заседании которого побывал нардеп Сергей Шахов, уходят на самоизоляцию.