В Министерстве охраны здоровья Украины допускают, что больных коронавирусом в будущем могут размещать в выставочных центрах и дворцах спорта.

Об этом заявил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко

Он напомнил, что с каждым областным структурным подразделением охраны здоровья согласован перечень больниц для приема больных коронавирусом (первая волна больниц). Это 240 медучреждений.

“В этих 240 больницах мы имеем 67 тысяч койкомест. Из них 11 тысяч – для инфекционных больных. Доступное количество для изоляции больных коронавирусом – 4188. Количество коек в отделениях интенсивной терапии в этих больницах – 1726. Количество аппаратов для штучной вентиляции легких – 1882. Количество врачей – инфекционистов, педиатров, терапевтов – 3700. Количество анестезиологов – 2161. Это тот состав больниц и профильных специалистов первой волны, которые первыми будут предоставлять помощь”, – отметил Ляшко.

Он уточнил, что также разработан проект временных рекомендаций “для разворачивания госпиталей вне учреждений охраны здоровья”. Этот проект был направлен в Институт общественного здоровья, а также Институт эпидемиологии Академии медицинских наук для обработки.

“После этого будем рассматривать возможность размещения дополнительных койкомест в выставочных центрах, дворцах спорта в случае такой необходимости. Но всего этого мы можем избежать, если будем соблюдать условия карантина”, – подчеркнул Ляшко.

Он напомнил, что все лица, контактировавшие с больными, и те, кто вернулся из-за границы, должны выдержать 14-дневную самоизоляцию. Ляшко добавил, что это один из эффективных путей предупреждения распространения коронавируса.

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(На видео – с 3:20)