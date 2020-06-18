Врач рассказал, почему больных коронавирусом в Украине летом может оказаться больше, чем весной.

Об этом в интервью #Буквам рассказал врач Игорь Заставный.

“Люди игнорируют защиту, снимают маски. Допускаю, что летом больных COVID-19 может быть даже больше, чем было весной”, – сказал он.

По мнению специалиста, разговоры о сезонности вируса являются скорее способом самоуспокоения.

“Всегда нужно готовиться к наихудшим сценариям. В этом случае наихудший сценарий – это отсутствие сезонности, когда вирус распространяется от независимо от того, лето сейчас или осень”, – рассказал Заставный.

При этом врач также напомнил, что летом люди начинают массово ездить на отдых, а потому риски распространения коронавируса по стране увеличиваются.