Медики предполагают, что заболевших коронавирусом COVID-19 в столице может быть "значительно больше", чем известно на сегодняшний день.

Об этом идет речь в статье #Букв “Воспаление легких — это и был коронавирус: стоит ли ставить себе диагноз постфактум”.

Еще в начале года многие СМИ писали о вспышке пневмонии в Тернопольской области. Тогда в одной из больниц областного центра с таким диагнозом оказалось 50 человек, несколько пациентов умерли.

Врачи заведения говорили, что журналисты слишком “сгустили краски”, и вспышкой это вряд ли назовешь: количество больных было едва больше, чем поступает к ним каждый сезон. Однако теперь Тернопольская область на третьем месте после Черновицкой области и города Киева по количеству зараженных коронавирусом. По состоянию на 3 апреля здесь 114 случаев болезни, среди них — несколько десятков медиков.

Киевский врач Евгений Симонец, который занимается лечением патологий органов дыхания, бронхитов, пневмоний и других заболеваний, в комментариях изданию отметил, что рост числа пациентов пневмонией до введения карантина фиксировали и в столице. Но тест на COVID-19 таким пациентам не проводили, а проведенные лабораторные исследования так и не доказали, что их причиной был именно “традиционный” сезонный грипп.

Накануне в Киеве начали тестировать на наличие коронавируса всех пациентов с воспалением легких. Однако тех, кто уже переболел и выписался, вряд ли будут тестировать на COVID-19. Соответственно, выяснить, были ли те случаи связаны с COVID-19, уже не удастся.

“Вряд ли уже получиться доказать, были ли те пневмонии именно из-за коронавируса. Сейчас можно это только предполагать. Но обратите внимание: сезонные вирусные пневмонии всегда есть. Их всегда немало, и смертность от них тоже достаточно высока. Я наблюдаю пациентов с воспалениями легких, но они делали экспресс-тесты за свой счет. Хотели знать для себя, что это не COVID-19. Но это все равно не точные результаты. Ведь мы знаем, что достоверность экспресс-тестов невысока. Более достоверные тесты, ПЦР-диагностику, делают мало. Поэтому мы и видим такой низкий уровень официально подтвержденных диагнозов”, — сообщил Симонец.

По официальным данным, количество заболевших в Киеве сегодня — 180 человек. Однако Симонец отметил, что “более чем уверен, что больных [COVID-19] значительно больше”.