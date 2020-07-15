Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова и Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива”.

“Владимир Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия (44%), однако не доверяет ему 49%, что делает баланс доверия и недоверия негативным”, – сказано в сообщении.

При этом спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову по состоянию на сегодняшний день доверяют 39%, а не доверяют 45% украинцев.

Другим украинским политикам доверяют намного меньше. К примеру, главе правительства Денису Шмыгалю доверяют 14%, а не доверяют – 62%. Министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 18% и не доверяют 70%, а главе Офиса президента Андрею Ермаку доверяют 9% и не доверяют 48% украинцев соответственно.

Отмечается, что социологическое исследование было проведено с 3 по 9 июля 2020 года.