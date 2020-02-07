Об этом сообщил руководитель ведомства Михаил Федоров.
На данный момент в приложение можно залить водительские права и техпаспорта на автомобили.
Такой возможностью воспользовались около половины авторизовавшихся пользователей.
В частности, по состоянию на 20:30 в четверг, 6 февраля, были отображены такие данные:
- 165 тысяч 936 граждан успешно получили отображение водительских удостоверений;
- 133 тысяч 671 человек может видеть отображение техпаспорта на транспортное средство.
Федоров пояснил, что верификация полученных данных продолжается и вскоре будет доведена до 100 %.
Напомним, что Владимир Зеленский выступил на презентации приложения “Дія”, где рассказал, что до конца зимы у украинцев могут появиться цифровые паспорта.
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