В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что с момента старта государственного приложения "Дія", его успешно скачали и авторизовались 310 тысяч 31 пользователь.

Об этом сообщил руководитель ведомства Михаил Федоров.

На данный момент в приложение можно залить водительские права и техпаспорта на автомобили.

Такой возможностью воспользовались около половины авторизовавшихся пользователей.

В частности, по состоянию на 20:30 в четверг, 6 февраля, были отображены такие данные:

165 тысяч 936 граждан успешно получили отображение водительских удостоверений;

133 тысяч 671 человек может видеть отображение техпаспорта на транспортное средство.

Федоров пояснил, что верификация полученных данных продолжается и вскоре будет доведена до 100 %.

Напомним, что Владимир Зеленский выступил на презентации приложения “Дія”, где рассказал, что до конца зимы у украинцев могут появиться цифровые паспорта.