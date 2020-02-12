В Национальном банке сообщили, что большинство операций с банковскими картами в Украине стали безналичными

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.

Уточняется, что доля объема безналичных операций составила в 2019 году 50,3% от всех операций с банковскими картами.

При этом в 2018 году объем безналичных операций составлял 45,1%, а 5 лет назад показатель достигал всего лишь 25%.

“Распределение безналичных операций по видам операций свидетельствует, что в прошлом году наибольшее количество операций с использованием карточек приходилась на расчеты в торговых сетях – 51,2%, по объемам – доминировали переводы с карты на карту – 42,4%”, – сказано в сообщении.

Также в Нацбанке рассказали, что в Украине работает 68,9 млн платежных карт. Их количество выросло на 16% за прошедший год.

Помимо того, количество бесконтактных карт выросло за 2019 год с 3,9 до 8,6 миллиона.