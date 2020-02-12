Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.
Уточняется, что доля объема безналичных операций составила в 2019 году 50,3% от всех операций с банковскими картами.
При этом в 2018 году объем безналичных операций составлял 45,1%, а 5 лет назад показатель достигал всего лишь 25%.
Также в Нацбанке рассказали, что в Украине работает 68,9 млн платежных карт. Их количество выросло на 16% за прошедший год.
Помимо того, количество бесконтактных карт выросло за 2019 год с 3,9 до 8,6 миллиона.
- Ранее “ПриватБанк” предупреждал клиентов о новом виде мошенничества – “призовых опросах” в соцсетях и на мошеннических сайтах, где под предлогом выплаты денежных призов за ответы на несколько простых вопросов мошенники получают доступ к личным финансовым данным участников и списывают деньги с карточек.
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