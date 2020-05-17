Больше 60 государств мира призывают провести независимое расследование происхождения коронавируса.

Об этом сообщает американский канал ABC.

“Коалиция из 62 стран поддержала совместный призыв Австралии и Европейского Союза к независимому расследованию источника возникновения и массового распространения коронавируса перед важным заседанием Всемирной организации здравоохранения в Женеве, которое пройдет в понедельник”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что среди этих стран Великобритания, Россия, Япония, Турция, Индонезия, Южная Корея и Южная Африка.

По словам министра иностранных дел Австралии, сторонники инициативы хотят “помочь миру извлечь уроки” из пандемии коронавируса.

При этом на данный момент Соединенные Штаты Америки и Китай не поддержали идею провести расследование.

В частности, в Пекине инициатива вызвала осуждение.

В свою очередь американские дипломаты настаивают на более жесткой формулировке, призывающей расследовать происхождение вируса, начиная именно с Китая.