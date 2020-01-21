Об этом Денисова сообщает на своей странице в Facebook.

По словам омбудсмена, с начала боевых действий на Донбассе, украинским властям для дальнейшего отбывания наказания было передано 386 заключенных, которые незаконно удерживались боевиками террористических организаций на временно оккупированных территориях.

“На сегодня получено 569 заявлений граждан и их родственников, а также ожидают быть переданными 138 лиц с временно оккупированной территории Луганской области. Выразила надежду на дальнейшую помощь ОБСЕ в этом процессе, ведь это будет способствовать восстановлению нарушенных прав украинских граждан”, – рассказала она.

Также Денисова отметила, что некоторые заключенные на временно оккупированных территориях находятся до сих пор в местах лишения свободы при том, что их срок наказания на сегодняшний день уже истек.