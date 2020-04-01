Через три недели после начала карантина итальянцы перестали поддерживать друг друга пением со своих балконов, что свидетельствует о том, что напряжение в обществе растет.

Об это пишет британское издание The Guardian.

Через несколько дней после начала карантина в Италии люди по всей стране поддерживали друг друга пением, играли на музыкальных инструмента и танцевали на своих балконах. Они собрались вместе, чтобы сказать друг другу, что “все будет хорошо”.

Спустя три недели пение прекратилось, а социальное волнение нарастает, поскольку значительная часть населения, особенно в более бедной – южной части страны, приходит к пониманию, что ситуация – сложная.

“Они больше не поют и не танцуют на балконах”, – сказал Сальваторе Меллузо, священник из благотворительной организации в Неаполе.

“Теперь люди больше боятся не столько вируса, сколько бедности. Многие — без работы и голодные, у продовольственных магазинов длинные очереди”, – отметил он.

Отметим, что на юге Италии зарегистрировано меньше смертей от коронавируса по сравнению с, наиболее пострадавшими, северными регионами, но пандемия оказывает серьезное влияние на экономику региона. Напряжение также нарастает в самых бедных регионах на юге страны – Кампании, Калабрии, Сицилии и Апулии. У людей заканчиваются продукты питания и деньги, также от карантина пострадает малый бизнес.