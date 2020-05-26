Об этом сообщает немецкое издание DW.

Отмечается, что согласно проведенному опросу, в Европейском Союзе сократились доходы у 53% людей.

Уточняется, что опрос был проведен по заказу Европейского парламента среди 21 тысячи человек в разных 21 странах Европейского Союза.

“Около 30% респондентов заявили, что их заработок сократился во время пандемии. 23% опрошенных сообщили, что потеряли работу или были вынуждены уйти на неполный рабочий день”, – сказано в сообщении.

При этом сообщается, что в Организации объединенных наций намерены увеличить помощь по случаю пандемии государствам, которые развиваются.