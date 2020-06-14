Соответствующие рекомендации опубликованы на Facebook-странице Центра.
Так, украинцам рекомендуют:
• Находиться как можно меньше на солнце, особенно в период с 11:00 до 16:00. Следует искать прохладу и тень, чтобы тело имело возможность восстановиться.
• Быть осторожными с загаром. Как отмечают в Центре, загар является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения, поэтому стоит “защититься”, используя кремы с SPF не менее 30. Наносить их нужно за 30 минут перед выходом на улицу.
• Быть внимательными возле водоемов и на пляже, поскольку там легче всего получить ожоги.
• Выбирать легкую, свободную одежду светлых цветов, желательно с длинным рукавом.
• Надевать солнцезащитные очки и шляпу, лучше с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею.
• Избегать посещения соляриев в жару.
• Пить больше воды и отказаться от напитков, содержащих кофеин, алкоголь или большое количество сахара (они провоцируют потерю организмом большого количества жидкости).
• Избегать очень холодных напитков, так как они могут вызвать судороги желудка.
• Если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием соли, страдаете диабетом, имеете повышенное кровяное давление или другие хронические заболевания, посоветуйтесь со своим врачом относительно водно-солевого режима.
• Использовать кухонную плиту и духовку как можно меньше, чтобы поддерживать более прохладную температуру в доме.
• Избегать горячей и тяжелой (жирной) пищи: она создает дополнительную тепловую нагрузку для тела.
• Замедлять темп, уменьшать объем физических упражнений во время жары. Если вы не привыкли работать или заниматься спортом при высокой температуре, начинайте упражнения медленно и постепенно повышайте темп. Если нагрузка в жару заставляет ваше сердце биться сильнее и вам не хватает воздуха, прекратите тренироваться.
В Центре также призывают не оставлять младенцев, детей или домашних животных в припаркованном автомобиле (даже с открытыми окнами) и не забывать поить домашних животных.
“Имейте в виду: электрические вентиляторы могут обеспечить комфорт, но когда температура воздуха достигает критической отметки, они становятся неэффективными. Лучший способ остыть – принять прохладный душ или ванну“, – говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что запоздалое лето в столице за два дня установило четыре температурные рекорды.
- В выходные в Украине ожидается жара: температура днем составит от +17 до +35. При этом прогнозируются грозы и шквалы.