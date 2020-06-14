Центр общественного здоровья МОЗ Украины опубликовал ряд советов, как вести себя в жаркую погоду.

Соответствующие рекомендации опубликованы на Facebook-странице Центра.

Так, украинцам рекомендуют:

• Находиться как можно меньше на солнце, особенно в период с 11:00 до 16:00. Следует искать прохладу и тень, чтобы тело имело возможность восстановиться.

• Быть осторожными с загаром. Как отмечают в Центре, загар является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения, поэтому стоит “защититься”, используя кремы с SPF не менее 30. Наносить их нужно за 30 минут перед выходом на улицу.

• Быть внимательными возле водоемов и на пляже, поскольку там легче всего получить ожоги.

• Выбирать легкую, свободную одежду светлых цветов, желательно с длинным рукавом.

• Надевать солнцезащитные очки и шляпу, лучше с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею.

• Избегать посещения соляриев в жару.

• Пить больше воды и отказаться от напитков, содержащих кофеин, алкоголь или большое количество сахара (они провоцируют потерю организмом большого количества жидкости).

• Избегать очень холодных напитков, так как они могут вызвать судороги желудка.

• Если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием соли, страдаете диабетом, имеете повышенное кровяное давление или другие хронические заболевания, посоветуйтесь со своим врачом относительно водно-солевого режима.

• Использовать кухонную плиту и духовку как можно меньше, чтобы поддерживать более прохладную температуру в доме.

• Избегать горячей и тяжелой (жирной) пищи: она создает дополнительную тепловую нагрузку для тела.

• Замедлять темп, уменьшать объем физических упражнений во время жары. Если вы не привыкли работать или заниматься спортом при высокой температуре, начинайте упражнения медленно и постепенно повышайте темп. Если нагрузка в жару заставляет ваше сердце биться сильнее и вам не хватает воздуха, прекратите тренироваться.

В Центре также призывают не оставлять младенцев, детей или домашних животных в припаркованном автомобиле (даже с открытыми окнами) и не забывать поить домашних животных.

“Имейте в виду: электрические вентиляторы могут обеспечить комфорт, но когда температура воздуха достигает критической отметки, они становятся неэффективными. Лучший способ остыть – принять прохладный душ или ванну“, – говорится в сообщении.