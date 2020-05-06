В Украине коронавирусом COVID-19 болеют не только взрослые, но и дети. Больше всего случаев зафиксировано в Черновицкой области и Киеве.

Об этом проинформировали в пресс-службе Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

Ведомство обнародовало статистику по областям, где зафиксировано больше всего детей с подтвержденным COVID-19:

• Черновицкая область – 177 детей (из них выздоровели 29);

• Киев – 102 ребенка, из них выздоровели 2;

• Киевская область – 86 детей (из них выздоровели 5);

• Ровенская область – 55 детей (из них выздоровели 2);

• Тернопольская область – 61 ребенок (из них выздоровели 12).

По данным Центра, наибольшее количество детей, которые сейчас болеют коронавирусом, – в возрастной группе 10-14 лет.

“Больше всего детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрастной группе 10-14 лет – 211. Выздоровел 31 ребенок”, – отмечается в сообщении.

В возрастной группе до 4 лет заболели 208 детей (из них выздоровели 38). Среди детей 5-9 лет зафиксировано 250 случаев заболевания (из них 51 выздоровление).

В возрастной группе 15-17 лет заболел 181 ребенок (17 из них выздоровели).

По состоянию на 5 мая COVID-19 был подтвержден у 881 ребенка. Из этого количества 137 детей выздоровели.

В Центре уточнили, что трое детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 имеют диабет, еще один ребенок – заболевание печени. У двух детей иммунодефициты, еще у пяти – сердечно-сосудистые заболевания. У шестерых детей хронические заболевания легких. У семи – хронические неврологические или нейромышечные заболевания.

Десять детей находятся в отделении интенсивной терапии. Один ребенок – на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и еще один находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом во время тяжелой острой дыхательной недостаточности).

“Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, дети и подростки подвержены риску инфицирования COVID-19 так же, как и представители других возрастных категорий, и также могут быть источником дальнейшего распространения инфекции. В то же время, дети и молодежь менее подвержены риску развития тяжелых форм заболевания. Однако тяжелые случаи COVID-19 могут быть среди представителей всех возрастных групп”, – подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что дети и взрослые должны соблюдать одинаковые рекомендации по карантину и самоизоляции (если есть вероятность того, что они контактировали с больным, или в случае симптомов болезни).