Больше всего новостей с языком вражды было зафиксировано в онлайн-медиа Львова и Одессы.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга “Института массовой информации”.

Исследование проводилось в 10 регионах Украины в июне этого года. В рамках исследования были проанализированы 9320 новостей, из них 87 новостей с признаками языка вражды, 58 новостей о этнических группах/нацменьшинствах из 50 региональных онлайн-медиа (Волынь, Днепр, Донецк (Мариуполь), Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Харьков, Херсон, Черкассы).

Согласно исследованию, в среднем на новости о национальных меньшинствах или этнических группах пришлось 0,6% общего количества новостей в региональных онлайн-медиа. В то же время в каждой седьмой новости, или в 14% публикаций, о национальных меньшинствах присутствовали признаки языка вражды.

Проявления языка вражды и дискриминации чаще всего касались гендерной тематики и дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества (46% общего количества публикаций по признакам языка вражды и дискриминации). На язык вражды в отношении этнических групп и национальных меньшинств пришлось 14% от общего количества публикации с признаками языка вражды и дискриминации. На третьем месте – проявления языка вражды в отношении представителей социально незащищенных групп населения (7% всех публикаций с языком вражды). Также было зафиксировано 30% новостей, содержащих язык вражды в отношении других тематических направлений, в частности дискриминацию по географическому или возрастному признаку.

По данным мониторинга, по основным типам нарушений в новостях с проявлениями языка вражды, то чаще всего присутствовала негативно окрашенная лексика/оценочные суждения (36% публикаций из общего количества новостей с проявлениями языка вражды и дискриминации), некорректная лексика/сроки (29% новостей), расхождение заголовка и текста (5% новостей) и отсутствие комментариев, которые балансируют (1% общего количества новостей с проявлениями языка вражды и дискриминации). Кроме того, 29% новостей с признаками языка вражды содержали, в частности, сексистский контекст, а также неоправданно акцент на принадлежности к определенной группе/национальности и тому подобное.