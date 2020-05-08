Большинство американцев не согласны с тем, что Трамп эффективно реагирует на коронавирус. Половина граждан США считает, что Обама справился бы лучше.

Об этом сказано в материале на информационном портале Yahoo.

По данным нового опроса, проведенного Yahoo News/YouGov, половина американцев считают, что в условиях нынешней пандемии коронавируса США справились бы лучше при президенте Бараке Обаме.

Опрос, который проводился 4-5 мая, показал, что 47% американцев считают, что Барак Обама справился бы лучше с кризисом COVID-19, нежели нынешний лидер Дональд Трамп.

Кроме того, 24% американцев говорят, что кризис был бы таким же и 29% говорят, что было бы хуже.

Отмечается, неблагоприятное сравнение между нынешним президентом и его демократическим предшественником является одним из самых ярких на сегодня признаков новой динамики, которая определит оставшуюся часть срока Трампа и президентские выборы.

Президентские выборы в США пройдут 2 ноября.

Отметим, в США от коронавируса пострадало около 1,2 миллиона человек.