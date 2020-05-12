Большинство членов Нацсовета составляют экс-сотрудники «1+1» и «Квартала 95»

Об этом сообщил экс-член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Facebook.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский, в прошлом – руководитель “Студии Квартал-95”, назначил членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания руководителя пресс-службы “Студии Квартал-95” Татьяну Руденко.

Костинский заявил, что среди бывших сотрудников “1+1” в Нацсовете – его глава Ольга Герасимьюк, заместитель главы Олег Черныш, секретарь Юрий Зиневич, а также член Елена Ницко.

“Бывшие сотрудники “1 +1” и “Квартала 95” в настоящее время контролируют не только 3/4 руководящих должностей в Национальном совете, но и 5/8 голосов. Хотя, скажу откровенно, на самом деле речь идет о 4/4 руководящих должностей и 6/8 голосов. Страхует Национальный совет – председатель профильного комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, в прошлом – руководитель медиагруппы “1+1”, – подчеркнул он.

По его мнению, Национальный совет уже окончательно превратился в ручной инструмент Офиса Президента и Игоря Коломойского, которые контролируют все руководящие должности в медиарегуляторе и имеют не просто большинство голосов, а целый кворум.

“Такая политика Офиса Президента свидетельствует о попытке полностью контролировать все государственные институты, в том числе – независимые конституционные органы. Также это свидетельствует о нехватке качественных кадров в команде Президента”, – отметил экс-член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Он считает, что после завершения карантина Национальный совет начнет карательную кампанию против независимых телеканалов и радиостанций, которые позволяют в своем эфире критику Президента Украины Владимира Зеленского и, в целом, власти.

“Напомню, Национальный совет уже инициировал две проверки телеканала “Прямой” – из-за передачи “ПоярковNews” и “ВАТА ШОУ”, а также дважды попыталась лишить радиостанцию ​​”Прямой FM” эфирной лицензии. Кроме того, еще осенью Национальный совет пытался назначить проверку “5 канала”. Думаю, что регулятор пойдет на второй круг и по “5 каналу”, и по “Прямому FM”. Целью кампании со стороны подконтрольного Президенту Национального совета, по моему мнению, может быть лишение независимых вещателей эфирных лицензий, то есть, права на эфирное вещание”, – резюмировал Костинский.