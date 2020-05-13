Большинство областей Украины накроют дожди: прогноз погоды на 14 мая

Погода в Украине завтра, 14 мая, в большинстве областей ожидается с осадками, местами возможны грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дождь прогнозируют ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях. Днем 14 мая в Украине, кроме большинства южных и восточных областей, также ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер южный с переходом на северный, 7-12 м/с, в Карпатах, южных и центральных областях местами порывы 15-20 м/сек.

На западе страны температура будет колебаться от +12 до +14 днем и от +6 до +9 ночью. На Закарпатье, в Черновицкой и Винницкой областях столбики термометра днем покажут +23, ночью до +10.

Холоднее всего будет на севере Украины. Там синоптики прогнозируют +12 +14 днем и до +6 +8 ночью.

В центральных регионах сохранится относительно теплая погода. Днем ожидается до +23, ночью до +7.

Отсутствие осадков прогнозируют в южных и восточных областях Украины. Температура воздуха прогреется до +22 днем, ночью ожидается до +7.