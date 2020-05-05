Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива.
39.1% украинцев считают, что в стране должны отмечать как День памяти и примирения 8 мая, так и День победы над нацизмом 9 мая.
При этом 32% считают, что в Украине следует отмечать только День победы над нацизмом 9 мая.
В свою очередь считают нужным отмечать только День памяти и примирения 8 мая 14,3% украинцев.
Опрос был проведен с 17 по 22 апреля 2020 года. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
- В Киеве 8 – 9 мая не будут проводить массовые мероприятия в связи с карантинными ограничениями.