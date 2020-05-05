Большинство украинцев считают нужным отмечать в стране и День памяти и примирения, и День победы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива.

39.1% украинцев считают, что в стране должны отмечать как День памяти и примирения 8 мая, так и День победы над нацизмом 9 мая.

При этом 32% считают, что в Украине следует отмечать только День победы над нацизмом 9 мая.

В свою очередь считают нужным отмечать только День памяти и примирения 8 мая 14,3% украинцев.

Опрос был проведен с 17 по 22 апреля 2020 года. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.