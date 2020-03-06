Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 21-25 февраля 2020 года.

Так, 87 % респондентов не поддерживают отмену 8 марта (в 2012 году таких было 91 %).

Поддерживают идею отмены праздника только 9 % опрошенных. Чаще всего так заявляли жители западных регионов (18 %). В то же время даже здесь большинство (73 %) не поддерживают такую инициативу.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность составляет 2000 респондентов (личное формализованное интервью, face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2 %.

Стоит отметить, что за отмену 8 марта как выходного дня в Украине активно выступал уже бывший директор Украинского института национальной памяти, а ныне народный депутат Владимир Вятрович. По его мнению, данный праздник не имеет ничего общего с тем смыслом, что изначально закладывался в него.

“Статус выходного, предоставленный 8-му марта, был одним из инструментов советской власти превратить день борьбы за права женщин в день в формате “букетики-тортики-шампанское”… Хотя 8 марта является Международным женским днем в большинстве европейских государств, оно не является выходным днем. Это выходной день только в России, Беларуси, Казахстане, Северной Корее, Вьетнаме, Анголе … Вряд ли это те страны, которые можно назвать примером соблюдения прав женщин”, – отмечал ранее Вятрович.

В 2017 году в Украинском институте национальной памяти предлагали сократить число праздничных дней в Украине. В частности, предполагалось, что в календаре 8 марта и 9 мая останутся праздничными, но рабочими днями. Эта идея не была реализована.

Так как в 2020 году 8 марта приходится на воскресенье, то выходной переносится на 9 марта – на понедельник. Так что украинцы будут отдыхать три дня подряд – с 7-го по 9-е число.