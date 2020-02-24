Подавляющее большинство украинцев не поддерживают протесты против размещения в их регионе людей, эвакуированных из Китая.

Об этом свидетельствует социологическое исследование группы “Рейтинг”.

Так, высказались против протестов 74% опрошенных украинцев.

При этом 15% украинцев поддерживают протесты против размещения в регионе эвакуированных из Китая людей, а 11% затрудняются четко ответить.

Протесты против размещения эвакуированных не поддерживает приблизительно одинаковые процент людей (71-73%) на Востоке, в Центра и на Западе страны. На Юге Украины такие протесты не поддерживают 80% украинцев.

Заметна разница между мнениями людей с разным уровнем образования. В частности, против протестов высказались 81% людей с высшим образованием и 67% людей со средним образованием.

Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.