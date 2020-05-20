Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, 24 % опрошенных сообщили, что одобряют действия Правительства. В предыдущие месяцы этот показатель был ненамного выше: 26 % доверия в апреле, и 25 % – в марте.

При этом 61 % респондентов заявили, что не одобряют то, что делает Кабмин. Ранее данный показатель был ощутимо ниже: 37 % в апреле, 32 % – в марте.

Что касается Верховной Рады, то по состоянию на май ее деятельность одобряют только 22 % украинцев (25 % в апреле, и 21 % – в марте). При этом 65 % опрошенных не довольны действиями Парламента (54 % в апреле, и 53 % – в марте).

Опрос проводился с 14 по 17 мая методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются временно оккупированные территории Украины. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2 % для показателей близких к 50 %, 2,1 % – для показателей близких к 25 %, 1,4 % – для показателей близких к 10 %.