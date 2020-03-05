Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного группой “Рейтинг”.

“В относительном большинстве украинцы считают, что женщины достаточно представлены в разных общественных сферах. Однако почти 40% опрошенных убеждены, что женщин слишком мало в политике, 30-35% считают, что их недостаточно в правоохранительных органах, 26% – в армии, 19% – в бизнесе”, – говорится в отчете.

При этом около трети опрошенных считают, что в медицине и образовании женщин слишком много.

“Интересно, что именно женщины, а не мужчины часто говорили о недостаточном количестве женщин в силовых органах, политике, науке и бизнесе”, – сказано в отчете.

Уточняется, что социальное исследование было проведено среди 2000 украинцев старше 18 лет в период 21-25 февраля 2020 года. Ошибка в расчетах может составлять не более 2,2%.