Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного социологической службой “Центра Разумкова” с 17 по 21 января по заказу издания “Обозреватель”.
Респондентов попросили оценить реакцию украинской власти и лично президента Владимира Зеленского в ситуации, когда был сбит украинский пассажирский самолет в Иране.
Так, 39% респондентов считают реакцию Зеленского своевременной и правильной, еще 32% – хотя и запоздалой, но, в целом, правильной, только 16% придерживаются мнения, что реакция президента и власти была неправильной (еще 13% затруднились с ответом).
Были опрошены 2000 респондентов во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка представляла взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям, теоретическая погрешность не превышает 2,3%.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- 19 января в аэропорт “Борисполь” прибыл борт с телами экипажа самолета Boeing-737.
- Впоследствии появилась информация, что иранская сторона настаивает на том, чтобы черные ящики сбитого под Тереганом самолета МАУ были расшифрованы в Иране.