Большинство украинцев считают правильной реакцию президента Владимира Зеленского в ситуации, когда был сбит самолет МАУ в Иране.

Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного социологической службой “Центра Разумкова” с 17 по 21 января по заказу издания “Обозреватель”.

Респондентов попросили оценить реакцию украинской власти и лично президента Владимира Зеленского в ситуации, когда был сбит украинский пассажирский самолет в Иране.

Так, 39% респондентов считают реакцию Зеленского своевременной и правильной, еще 32% – хотя и запоздалой, но, в целом, правильной, только 16% придерживаются мнения, что реакция президента и власти была неправильной (еще 13% затруднились с ответом).

Были опрошены 2000 респондентов во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка представляла взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям, теоретическая погрешность не превышает 2,3%.