Большинство украинцев отнесли себя к прихожанам Православной церкви Украины, возглавляемой митрополитом Епифанием.

Об этом говорится в исследовании Центра социального мониторинга и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко.

Отмечается, что к прихожанам ПЦУ относят себя 38,6% жителей Украины.

При этом 20,7% верующих считают себя прихожанами Украинской православной церкви Московского патриархата, которую возглавляет митрополит Онуфрий.

Помимо того, 9,8% граждан Украины являются греко-католиками, а 1,4% – римо-католиками.

0,9% украинцев назвали себя протестантами, а 0,1% – иудеями. Также 4,5% опрошенных считают себя христианами, но без определенной конфессии.

Уточняется, что опрос был проведен в конце января 2020-го года во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных, теоретическая погрешность исследования не превышает 2,24%.