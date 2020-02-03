Об этом говорится в исследовании Центра социального мониторинга и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко.
Отмечается, что к прихожанам ПЦУ относят себя 38,6% жителей Украины.
При этом 20,7% верующих считают себя прихожанами Украинской православной церкви Московского патриархата, которую возглавляет митрополит Онуфрий.
Помимо того, 9,8% граждан Украины являются греко-католиками, а 1,4% – римо-католиками.
0,9% украинцев назвали себя протестантами, а 0,1% – иудеями. Также 4,5% опрошенных считают себя христианами, но без определенной конфессии.
Уточняется, что опрос был проведен в конце января 2020-го года во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных, теоретическая погрешность исследования не превышает 2,24%.
- Напомним, что рейтинг доверия к Президенту Украины Владимиру Зеленскому упал на 16 процентов по сравнению с октябрем 2019 года.