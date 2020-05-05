Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива.
Уточняется, что поддерживают признание воинов Украинской повстанческой армии борцами за независимость 44% украинцев.
Против признания УПА выступают 22% опрошенных, а 17% не определились с ответом.
Помимо того, около трети граждан Украины поддерживают решение о запрете “георгиевской” ленты.
Опрос был проведен с 17 по 22 апреля 2020 года. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
- В Верховной Раде ранее был зарегистрирован проект постановления об обращении к Президенту относительно присвоения Степану Бандере звания Героя Украины (посмертно).