Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива.

Уточняется, что поддерживают признание воинов Украинской повстанческой армии борцами за независимость 44% украинцев.

Против признания УПА выступают 22% опрошенных, а 17% не определились с ответом.

Помимо того, около трети граждан Украины поддерживают решение о запрете “георгиевской” ленты.

Опрос был проведен с 17 по 22 апреля 2020 года. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.