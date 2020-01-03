Большинство украинцев (или 57 %) сегодня практически не читают книг.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Research & Branding Group.

“В настоящее время к числу более или менее регулярно читающих книги людей относят себя 43 % украинцев. Большинство жителей страны (57 %) сегодня практически не читает книг”, – отмечается в результатах исследования.

Также указано, что склонность украинцев к чтению книг в определенной мере зависит от их пола, возраста и уровня образования. Например, среди женщин интерес к чтению книг выше, чем среди мужчин (соответственно, 47 % против 38 %).

Что касается возрастного фактора, то читателями книг чаще всего является молодежь от 18 до 30 лет (51 %), а реже всего – лица предпенсионного и пенсионного возраста (39 %).

Кроме того, больше любителей чтения книг среди лиц, имеющих высшее образование, чем среди тех, кто имеет среднее или неполное среднее образование (соответственно, 56 % против 30 %).

По регулярности чтения голоса разделились следующим образом:

• несколько раз в месяц – 31 % опрошенных;

• несколько раз в неделю – 27%;

• несколько раз в год – 21 %;

• практически каждый день – 14 %;

• реже, чем раз в год – 4 %.

Среди женщин лица, читающие книги “практически каждый день”, встречаются чаще, чем среди мужчин (соответственно, 16 % против 10 %).

Опрос проводился в период с 7 по 18 ноября 2019 года. Опрошено 1805 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, и г. Севастополь). Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,4 %.