Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Так, 60,1 % респондентов назвали “главным двигателем реформ” именно Владимира Зеленского. Еще 7,9 % выразили мнение, что он затормаживает реформирование страны.

Кроме того, 37 % опрошенных считают “двигателем реформ” Кабинет Министров, 29,7 % – парламентскую фракцию партии “Слуга народа”, 27 % – население Украины, 23,9 % – общественные организации, волонтеров, 13,4 % – ученых, 11,9 % – страны Запада, 11,5 % – Международный валютный фонд, Всемирный банк.

Наибольшее сопротивление реформам, по мнению украинцев, оказывают олигархи (50,9 %) и бюрократия, чиновники (43,1 %).

“По сравнению с прошлым годом в представлениях украинцев по двигателям реформ произошли существенные изменения: резко выросли надежды на президента (с 24 % до 60 %) и на большинство в Верховной Раде (с 10 % до 30 %), зато значительно уменьшилось признание в качестве двигателей реформ стран Запада (с 25 % до 12 %), МВФ и Всемирного банка (с 24 % до 12 %)”, – подчеркивают социологи.

Согласно опросу, вера в успех реформ по состоянию на конец 2019 года была выше, чем год тому назад: сейчас совсем не верят в успех 12,8 %, а год назад – 23 %.

В то же время уверены в успехе реформ 13 % респондентов, еще 37,8 % – верят, однако сомневаются. В общем не верят, но еще сохраняют надежду 31 % опрошенных украинцев.

Большинство граждан (80,2 %) считают, что Украина способна преодолеть существующие трудности: из них 25,2 % рассчитывают, что это произойдет в ближайшие несколько лет, остальные – что в более отдаленной перспективе. Вовсе не верят в способность страны преодолеть трудности 10,8 % респондентов.

Общенациональное исследование проводилось с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3 %.