Об этом в мемуарах написал экс-советник американского президента Джон Болтон, сообщает The Guardian.

Трамп считает, что по стилю управления и политическим взглядам близок к лидеру Великобритании премьер-министру Борису Джонсону, а также лидеру Японии Синдзо Абэ.

При этом, ему крайне не нравятся экс-глава британского правительства Тереза Мэй, а также президент Франции Эммануэль Макрон.

Мэй Трамп не уважает из-за ее позиции по поводу выхода Британии из состава Евросоюза (Brexit). Он уверен, что ей не хватило твердости и решительности, чтобы довести все до конца.

Что касается Макрона, то Трамп считает, что все, к чему прикасается лидер Франции “превращается в дерьмо”.