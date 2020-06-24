Во время речи пятого президента Петра Порошенко в честь Дня независимости в 2018 году, самые громкие аплодисменты прозвучали в тот момент, когда он пообещал поспособствовать созданию автокефального Украинского православного патриархата.

Об этом в мемуарах написал экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Он отметил, что тогда впервые был в Украине. Болтон отметил, что несмотря на то, что военный парад в Киеве напоминал аналогичный на Красной площади, в Москве (РФ), “дух” был совершенно иной.

Болтон сделал акцент на том, что выступление Порошенко было “антимосковским”.

“Выступление Порошенко было чрезвычайно антимосковским”, – вспомнил Болтон.

Отдельно он написал о реакции украинцев на обещание пятого президента поспособствовать созданию автокефальной православной церкви.

“Самые громкие аплодисменты ему (Порошенко, – ред.) прозвучали, когда он пообещал создать автокефальный (независимый от Москвы) Украинский православный церковный патриархат”, – написал Болтон.

Напомним, 7 января 2019 года Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) установили в Софии Киевской.

9 января члены Синода Вселенского патриархата подписали в Стамбуле Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

10 января Томос об автокефалии Православной церкви Украины уже привезли обратно в нашу страну из Стамбула. 14 января 2019 года Вселенский патриархат обнародовал официальный текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

14 января 2019 года Вселенский патриархат обнародовал официальный текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.