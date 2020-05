Об этом проинформировали в пресс-службе посольства США в Киеве.

“29 мая два самолета B-1B “Лансер” с военно-воздушной базы Эллсворт, штат Южная Дакота, совершили длительный дальний вылет в рамках миссии бомбардировочных сил специальных операций, пролетев над всей Европой и Черноморским регионом. Во время полета бомбардировщики сил специальных операций впервые интегрировались с украинскими Су-27 и МиГ-29, а также турецкими КС-135″, – отмечается в сообщении.

Во время полета над Европой и Черноморским регионом к американским бомбардировщикам также поочередно присоединились польские F-16 и МиГ-29, румынские F-16 и МиГ-21, греческие F-16.

В посольстве отметили, что перелет стал “сдерживающим сигналом любому противнику”.

US B-1s integrate with Ukrainian & Turkish aircraft for 1st time as part of a long-range, long duration strategic #BomberTaskForce mission throughout Europe & the Black Sea region today.

Read: https://t.co/yCW2H9Eb3E@USEmbassyTurkey | @USEmbassyKyiv | @US_EUCOM | @usairforce pic.twitter.com/Ko7I20dUzZ

— USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEAFAF) May 29, 2020